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Yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

07 Ekim 2021 Perşembe 08:50
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Yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine gittikleri Karaköse Köyü kırsalında bir dağ keçisini yaralı olarak buldu. Yaralı keçi, buradan alınarak tedavisi yapılmak üzere Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavisine başlanan dağ keçisinin iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: PHA
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