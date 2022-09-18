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Yanılmaz ve Kılınç, Kent Meydanı Projesini inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmazile birlikte,Adıyaman’da yapımı devam eden ‘Kent Meydanı’ inşaatını inceledi.

18 Eylül 2022 Pazar 01:29
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Yanılmaz ve Kılınç, Kent Meydanı Projesini inceledi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un programlarına eşlik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Eski Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile birlikte,‘Kent Meydanı’ inşaat alanına giden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, proje hakkında bilgi verdi. İnşaat alanına konuğuyla beraber gece saatlerinde giden Başkan Kılınç, yaklaşık 13 dönümlük alanda gerçekleştirilecek olan projenin önemine vurgu yaparak; “Şehrimizin ilk meydanı için kısa süre önce çalışmalara başladık. Arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, bin 240 kişilik cami, 250 metrekarelik alan kitap kafe, kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan olacak” dedi.
Konu ile ilgili AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan YardımcısıYanılmaz ise, “Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’ın otopark ihtiyacının bir kısmını karşılamakla birlikte, güzel bir meydan olacağına inanıyorum. Emeğinize sağlık. Umarım en kısa sürede bitirir hizmete sunarsınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yanılmaz ve Kılınç, daha sonra Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne geçerek, gecenin ilerleyen saatlerine dek oturup, hizmet ve projelerhakkında istişarelerde bulundular.

Kaynak: PHA
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