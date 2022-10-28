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Yaman Medya'dan Gözde Televizyonuna hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman Yaman Medya ve Perre Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan Gözde Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hallaç ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

28 Ekim 2022 Cuma 20:45
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Yaman Medya'dan Gözde Televizyonuna hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman Yaman Medya ve Perre Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan" Adıyaman'a yeni açılacak olan Gözde Televizyonuna hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Adıyaman tanıtımı noktasında özverili çalışacaklarına inanıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarına başarılar diliyorum" dedi.

Gözde Televizyonu Yöentim Kurulu Başkanı Mahmut Hallaç" Adıyaman'ın yerel ve bölgesel haber ajansı olan Yaman Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan ve Perre Haber ajansı muhabiri Sercan Şakar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 29.10.2022 12:07
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