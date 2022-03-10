Yağ stokçularına zabıta baskını - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Zabıta ekipleri yağ fiyatlarına yapılan zamların ardından stokçuluğun önüne geçmek için başlattığı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yerel ve zincir marketlerin ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin denetim adresi bu kez ŞUTİM deki Toptancılar Sitesi oldu.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Zabıta ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ve Maliye görevlisinden oluşan ekip sabah saatlerinde ŞUTİM toptancılar sitesinde bulunan iş yerlerini denetledi.

Yapılan denetimlerde bazı toptancılarda yağların stok yapıldığını belirledi. A101, BİM ve Migros marketlere ait olan yağları piyasaya sürmek için toptancıların zincir marketlerden topladığı ortaya çıktı. Stok yapan toptancılar hakkında yasal işlem yapılırken, yağlara el konuldu.

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