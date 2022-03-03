Yaban hayvanlarının yemleme çalışması devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluğbaba, Akdağ, Hisar ve Şengil bölgelerine yem bırakan ekipler özellikle yoğun kar yağışının olduğu ve dağ keçilerinin sık yaşadığı bölgeleri tercih ederek yemleme çalışması yaptı.

Ekipler kırsal alanda yaban hayvanların hayatlarının sürdürebilmesi için aralıklarla yem bıraktıklarını belirterek çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Vatandaşlara da yemleme konusunda çağrıda bulunan ekipler bütün vatandaşları yaban hayvanlarına yem dağıtmaya davet etti.