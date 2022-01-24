Yaban hayvanları ve dağ keçilerine umut oldular

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Zorlu geçen kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren yaban hayvanları ve dağ keçilerinin imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürülüğü ekipleri yetişti. Uluğbaba, Akdağ, Hisar ve Şengil bölgelerine yem bırakan ekipler özellikle yoğun kar yağışının olduğu ve dağ keçilerinin sık yaşadığı bölgeleri tercih etti. Ekipler kar yağışının devam ettiği kırsal alanda yaban hayvanların hayatlarının sürdürebilmesi için aralıklarla yem bıraktıklarını belirterek çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.