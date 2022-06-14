Yaban hayvanları için su tekneleri bırakıldı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin kırsal alanlarında ve yaban hayvanların yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde hava sıcaklığının artmasının ardından su teknesi bırakıldı.

Doğal hayatın korunması amacıyla Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi ve su ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla su tekneleri bırakıldı. Ekipler tarafından belirli bölgelere bırakılan su tekneleri su ile dolduruldu.