Volkan Alparslan: Sonuç ne olursa olsun bu bir demokratik yarıştır

"Ben olmayacağım biz olacağız mantığıyla hareket edeceğiz"

Çarşamba günü yarın saat 12'de Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan seçimde üyeleri oy kullanmaya davet eden Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan adayı Mehmet Volkan Alparslan," Ben ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte seçim sürecini özverili bir şekilde geçirdiğimize inanıyoruz. Bu süreç içerisinde tüm esnaflarımızı tek tek gezerek desteklerini istedik. Ben olmayacağım biz olacağız mantığıyla yeniliğe açık bir şekilde hareket etme adına üyelerimizden destek istiyorum."dedi.

"Esnaf arkadaşlarımız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın sorunlarını çok iyi bildiklerini ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kurumsal bir yapıya çevirerek ortak akılla yöneteceklerini aktaran Alparslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Ziyaret ettiğimiz tüm esnaf arkadaşlara odamızın mevcut durumu ve olması gerekenlerle beraber neler yapacağımızı da anlattık. Odamızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Süreç uzun olacak, aldığımız yükün farkında olarak hareket edeceğiz ve esnaf arkadaşlarımız için elimizden gelen gayreti göstererek, hareket edeceğiz. Dediğim gibi kesinlikle sonuç ne olursa olsun kazanan odamız olacaktır. Seçim çalışması sürecinde yetişemediğimiz ve gönlünü alamadığımız esnaflarımız bizleri mazur görsün. Bu vesile ile odamızın yarın ki; seçimine tüm esnaf arkadaşlarımızın katılımını bekler saygılar sunarım."