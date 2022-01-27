Vatandaşlardan karla mücadele ekibine gönülleri ısıtacak hareket - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentte 40 santimi aşan kar yağışı gerçekleşti.

Kar yağışının başlaması ve kentin beyaza börünmesiyle birlikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. Ekiplerin, soğuk havaya rağmen canla başla çalıştığı sırada mahallelinin onları yalnız bırakmayarak yardım etmesi gönülleri ısıttı, hem yüzleri güldürdü. Yoğun kar yağışıyla birlikte biriken karları temizlemek ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren çalışanları ziyaret eden mahalle sakinlerinden Yakup Tosun, hazırladığı termoslarla çayları ikram etti.

"Adıyaman'da tıkanan hiçbir yol görmedik"

Yoğun karın ardından Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın talimatıyla oluşturulan kriz masası koordinasyonunda görevlendirilen birim müdürleri de 33 mahallede çalışmaları sahada takip etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde çalışmaları yerinde takip eden Adıyaman Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut, Yakup Tosun'a bu ince davranışınlar dolayı teşekkür etti.

Vatandaşları ekiplere yardımcı olmaya çağıran Yakup Tosun, hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle herkesin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını söyledi.

Vatandaş olarak kendi üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirten Tosun, “Burası karla boğuşan Adıyaman dileğimiz vatandaşlar kendine düşeni yapsın, kurumlarımız kendine düşeni yapıyor. Devlet de kendine düşeni yapsın Adıyaman'ı AFET diye görsün ve mağdur olan vatandaşlarına sahip çıksın. Bütün vatandaşları hizmete bekliyorum. Bu akşam sahada çalışan bütün belediye çalışanlarına çay ikram ediyoruz. Bu akşam biz yaptık yarın başka vatandaşlarımız yapar, bu ekip sabaha kadar çalışıyor. Adıyaman'da tıkanan hiçbir yol görmedik. Şuan Mimar Sinan Mahallesindeyiz inşallah diğer sokaklara, diğer mahallelere Adıyamanlı vatandaşlarımız sıcak çaylarıyla ekiplerimize yardımcı olmaya çalışırlar." dedi.

Gece geç saatlerinde mahalleleri gezerek, çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, geldiği Mimar Sinan Mahallesi'nde Tosun'un çay ikramını geri çevirmeyerek, bir süre sohbet etti.

"En az mağduriyetiyle süreci geçirmek istiyoruz"

En büyük sorunlarının yol kenarında bulunan araçlar olduğunu ve Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle organizasyon olmadığını belirten Başkan Kılınç,"Evet, gördüğünüz gibi sağ olsunlar burada ciddi bir organizasyon var. Muhtarımız Mehmet Şahin bey yine Basın Müdürü İskender Korkut, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım ve çalışan arkadaşlarımız var. Birlikte tek vücut olacak şekilde her tarafa yayılmış durumdayız. 33 mahallemiz var, 33 mahallemizde de bu şekilde organizasyonumuz var. O bölgenin muhtarı, akil insanları, gerekirse azaları tek tek bize sokakları belirtiyorlar biz de vatandaşlarımızın en az mağduriyetiyle süreci geçirmek istiyoruz. Burada en büyük sorunumuz özellikle yol kenarlarında, dar sokaklarda araçlardan dolayı yeterince temizlik yapmakta zorluk çekiyoruz. Bir taraftan yolları çok diri tutup, ana arterleri hemen hemen tüm yollarımız açık şuan bir taraftan onu diri tutmaya çalışırken bir taraftan da kar yığınları gördüğünüz gibi dışarı taşımaya çalışıyoruz. Hakikaten büyük meteorolojik olay ama sağ olsunlar müthiş bir organizasyonla belki Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle organizasyon yoktur. Mahalle muhtarlarımız, ilgili müdür arkadaşlarımız dolayısıyla çok güçlü bir dayanışma kültürüyle bu süreci şuana kadar çok güzel yürüttük." dedi.

Sürecin bitmediğini belirten Başkan Kılınç, vatandaşları uyararak, "Ama süreç birmiş değil. Daha devam ediyor dolayısıyla sürekli hassas olmamız lazım, sürekli gözümüz açık olması lazım." İfadelerini kullandı.

"Özellikle araçlarımız kış lastiği, kar lastiği değilse o araçlarla dışarı çıkmamak gerekiyor"

Sokak hayvanlarının da unutulmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah daha ağır imtihanlarla baş başa kalmayız. Ama şöyle bir şey gördük, bu bir berekettir biraz tahammül etmek gerekir. Bu kar hakikaten berekettir. Kuralık diyoruz bu anlamda buna şükretmek lazım ama bir taraftan da tedbirlerimizi almamız lazım. Hem kamusal anlamda biz güçlü tedbirlerimizi alacağız ama vatandaşlarımızda bireysel anlamda kendine düşen özellikle çatıları kontrol etmesi gerekiyor, çatılar çok tehlike arz ediyor. Bu çatılar ciddi yaralanmalara neden olabiliyor o nedenle mümkün mertebe çatıdan tutun da bireysel korunma noktasında çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması özellikle araçlarımız kış lastiği, kar lastiği değilse o araçlarla dışarı çıkmamak gerekiyor."

"İhtiyaç sahibi vatandaşlara sahip çıkmamız lazım”

Ağır kış şartları nedeniyle çok kişinin yaşam koşulların da kötüleştiğini, yardıma muhtaç insanlara yardım edilmesi gerektiğini kaydeden Kılıç,"Bunu rahmet olarak, bereket olarak düşünüp sabredip ama bir taraftan da güçlü sosyal dayanışmayı da hayata geçirmemiz lazım. Çok fakir kimsesiz insanlarımız var, yetim insanlarımız var. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Biz görmeyebiliriz ama o mahallede oturan o mahalle sakinlerine, komşularına, akrabalarına sahiplik etmesi lazım bizim dinimizde bunu emrediyor. "Komşusu açken yatan bizden değildir" dolayısıyla bu kültürü canlı tutmamız lazım. Bununla birlikte sadece insanı değil bununla birlikte diğer canlıları da düşünmemiz lazım. Sokak hayvanlarını düşünmemiz lazım, kuşları düşünmemiz lazım dolayısıyla onlarında bu anlamda özellikle yiyeceğe ulaşma noktasında ciddi problemler olabilir o yüzden dolayısıyla her canlıyı Cenab-ı Allah (c.c.) yarattığı bir canlı olarak düşünerek bu anlamda bu gözle bakmak lazım iyi gözle bakarsak sonu güzel olur ben tekrar mağduriyet yaşayan hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum arkadaşlarımıza da bu başarılı çalışmalarından dolayı hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben tekrardan bu rahmetin ve bereketin tüm insanları yayılmasını diliyorum. " diye konuştu

Konuşmanın ardından Başkan Kılınç, küçük misafirlerine ise hediye vermeyi ihmal etmedi.

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