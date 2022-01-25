Vatandaşlara kar sonrası yeni uyarı

Uzmanlar, aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarıda bulundu. Adıyaman'ı yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan ve hayatı felç etme noktasına getiren yoğun kar yağışı ile ilgili uyarılarına devam eden uzmanlar, yeni bir uyarıda daha bulundu.

Özellikle çatılardaki karların eriyerek düşmesi sonucu oluşabilecek tehlikeler konusunda uyaran uzmanlar, bir başka problem olan araçların yollarda rastgele park edilerek olası bir soruna davetiye çıkarmasından dolayı hassasiyet istedi.

Yol kenarındaki araçların özellikle yollarda kar temizleme çalışması yürüten belediye ekiplerinin işini çok zorlaştırdığını ve çalışmaları aksattığını da sözlerine ekleyen uzmanlar, vatandaşların bu konuklarda dikkatli olmasını ve hassas davranmasını istedi.