Valilikten sağanak yağış uyarısı

Adıyaman Valiliği, kuvvetli yağmur ve sağanak yağış olabileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre 31 Ocak 2022 Pazartesi günü Adıyaman il genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

Beklenen Kuvvetli yağmur ve kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar-yüksek kesimlerde tipi, dağlık ve eğimli bölgeler ile yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski-buzlanma-don-sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgârın olabileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın muhtemel risklere ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önemle duyurulur."