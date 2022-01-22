Galeriler Yazarlar
Adıyaman 0
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,011.16
ALTIN
793.64
DOLAR
13.47
STERLİN
18.27
EURO
15.29

Valilikten kuvvetli kar yağışı uyarısı

Adıyaman Valiliği, tarafından kentte yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 18:27
19 Okunma
Valilikten kuvvetli kar yağışı uyarısı

Adıyaman Valiliği, Kar yağışıyla birlikte rüzgârın kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini karbonmonoksit zehirlenmeleri başta olmak üzere oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isteyerek, uyardı.
Adıyaman Valiliği, kar yağışıyla birlikte rüzgârın kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojiden alınan bilgiye göre ilimiz genelinde bu akşam saatlerinde hafif olarak başlayacak kar yağışının, yarın sabahtan itibaren kuvvetini artırarak yoğun bir şekilde yağması beklenmektedir. Kar yağışıyla birlikte rüzgârın kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgârlar yağışın tipi şeklinde olması, yüksek ve eğimli kesimlerde kar sürülmesi ve çığ oluşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri başta olmak üzere oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDV Adıyaman Gençlik kolları ihtiyaç sahiplerine kömür ulaştırdı
TDV Adıyaman Gençlik kolları ihtiyaç sahiplerine kömür ulaştırdı
605 köy ve mezraya kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
605 köy ve mezraya kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
KESK üyelerinden kadın şiddeti açıklaması - Videolu Haber
KESK üyelerinden kadın şiddeti açıklaması - Videolu Haber
Meteorolojiden kuvvetli 'Kar' yağışı uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli 'Kar' yağışı uyarısı
Başkan Kılınç'tan yeni 'Kar' yağışı uyarısı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan yeni 'Kar' yağışı uyarısı - Videolu Haber
Toplum Merkezi'nden sahada çalışanlara destek
Toplum Merkezi'nden sahada çalışanlara destek
Adıyaman Belediyesi tüm ekibiyle sahaya çıktı
Adıyaman Belediyesi tüm ekibiyle sahaya çıktı
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi
Başkan Dağtekin Karla mücadelede son süreci değerlendirdi
Başkan Dağtekin Karla mücadelede son süreci değerlendirdi
Besni'de kar ile mücadele devam ediyor
Besni'de kar ile mücadele devam ediyor
Başkan Karakuş sağlık çalışanına şiddete tepki gösterdi
Başkan Karakuş sağlık çalışanına şiddete tepki gösterdi
Gerger'de yolda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Gerger'de yolda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Samsat’ta yaban hayvanları için doğa yem bırakıldı
Samsat’ta yaban hayvanları için doğa yem bırakıldı
Babası SMA hastası Firdevs'in isteğini geri çevirmedi - Videolu Haber
Babası SMA hastası Firdevs'in isteğini geri çevirmedi - Videolu Haber
Başkan Kılınç, masada değil, sahada çalışmaları takip etti
Başkan Kılınç, masada değil, sahada çalışmaları takip etti
Adıyaman'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Adıyaman'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Yoğun kar nedeniyle iş yerlerinin çatısı çöktü
Yoğun kar nedeniyle iş yerlerinin çatısı çöktü
Gölbaşı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor
Gölbaşı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber
Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber
Soğukta kalan yavru köpeklere jandarma sahip çıktı
Soğukta kalan yavru köpeklere jandarma sahip çıktı
Şehir genelinde temizlik çalışması
Şehir genelinde temizlik çalışması
Belediye Başkanı Kılınç, Temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Belediye Başkanı Kılınç, Temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Jandarmadan öğrencilere mont
Jandarmadan öğrencilere mont
Başkan Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
Başkan Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
Belediyeden kar yağışı uyarısı
Belediyeden kar yağışı uyarısı
Başkan Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Sıratut Mahallesi esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Sıratut Mahallesi esnafıyla bir araya geldi
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı uyarısı
SANKO Holding’in Kurucusu Sani Konukoğlu, 28 yıl Önce Vefat Etti
SANKO Holding’in Kurucusu Sani Konukoğlu, 28 yıl Önce Vefat Etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim