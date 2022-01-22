Valilikten kuvvetli kar yağışı uyarısı

Adıyaman Valiliği, Kar yağışıyla birlikte rüzgârın kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini karbonmonoksit zehirlenmeleri başta olmak üzere oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isteyerek, uyardı.

Adıyaman Valiliği, kar yağışıyla birlikte rüzgârın kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre ilimiz genelinde bu akşam saatlerinde hafif olarak başlayacak kar yağışının, yarın sabahtan itibaren kuvvetini artırarak yoğun bir şekilde yağması beklenmektedir. Kar yağışıyla birlikte rüzgârın kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgârlar yağışın tipi şeklinde olması, yüksek ve eğimli kesimlerde kar sürülmesi ve çığ oluşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri başta olmak üzere oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."