Valilik kavşağı göz kamaştırıyor

İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla kavşak ve refüjlerdeki mevsimsel bakım çalışmalarına yoğunluk veren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni valilik kavşağındaki düzenlemelerine de devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce bordur taşları ışıklı levhalarla değiştirilen ve bakımı yapılan yeni valilik kavşağına şimdi de 30 yaş üstündeki zeytin ağaçları dikildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, kavşakta zeytin ağacı dikme çalışmalarının yanında peyzaj çalışmalarının da devam etiğini belirtti.