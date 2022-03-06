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Vali Mahmut Çuhadar’dan ulu çınarlara ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman’da hayatta kalan son 4 Kore Gazisini evinde ziyaret etti.

06 Mart 2022 Pazar 11:59
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Vali Mahmut Çuhadar’dan ulu çınarlara ziyaret

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’le birlikte son kahramanlarından ve Adıyaman’da hayatta kalan son 4 Kore Gazisi olan Mehmet Kaygusuz, Mustafa Süt, Ramazan Yurt ve Osman Kaya’yı Kâhta ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. 
Vali Mahmut Çuhadar, şanlı tarihimizin yaşayan abideleri kahraman gazilerin elini öperek yakın ilgi gösterdi. 
Kore Gazileriyle sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu. 
Kore Gazileri ise, Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek duygusal anlar yaşadı. 
Asırlık kahramanlar Vali Mahmut Çuhadar’a Kore savaşı anılarını anlatırken duygusal anlar yaşayarak, bir ay süren vapur yolculuğu sonrası Kore’ye vardıklarında savaşta yaşadıkları zorlukları ve o günlere ait anılarını ilk günkü gibi hafızalarındaki tazeliğiyle anlattı.
Türk Tugayı olarak Kore'de kahramanca mücadele ettikleri muharebeleri aradan geçen 70 yıla rağmen unutamadıklarını söyleyen Kore Gazileri, görevini başarıyla yerine getirmenin de gururunu yaşadıklarını söylediler. 
"Onlar her zaman bizim başımızın tacı ve Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleridir"
Vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsali olduklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Bugün büyük bir bölümü Allah'ın rahmetine kavuşan ve ilimizde de hayatta kalan son 4 Kore gazimizi bugün evlerinde ziyaret ederek, ulu çınarlarımızın halini ve hatırını sorduk. Onlar Türkiye'nin 1950 yılında katıldığı Kore Savaşında Mehmetçiğimizin gösterdiği kahramanlıkların canlı tanıklarıdır. Gazilerimiz, fedakârlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanlarımız onların fedakârlıkları sayesinde beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. Onlar her zaman bizim başımızın tacı ve Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleridir. Kısacası Gazi Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Kore'dir, Kıbrıs'tır. Şehit ise vatan toprağıdır, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'tir, bütün bir millete hürriyet zevkini tattıran, gözünü kırpmadan kemiğini etten ayıran, silahını inançla kullanandır. Şehit topraktır, toprak ise vatandır. Bu vesile vatan uğruna vücutlarını siper ederek kahramanlık gösteren saygıdeğer gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyorum."dedi.

 

Kaynak: PHA
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