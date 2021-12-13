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Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sincik ilçesinde yaptığı ahşap yakma sanatı eserleri ile yeteneğini sergileyen Ortopedik Engelli Semanur Aktan’ı ziyaret etti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:53
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Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret

Zaman içeresinde kendi imkânlarıyla ahşap yakma sanatını öğrenerek göz dolduran çeşitli eserler ortaya koyan Semanur Aktan, Vali Çuhadar’ın dikkatini çekti. 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Semanur’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini evinde mutlaka ziyaret edeceğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, hafta sonu Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’le birlikte gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ile Semanur’u evinde ziyaret etti. 
Semanur’un ailesi tarafından coşkuyla karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, Semanur’un çizdiği birbirinden güzel eserleri inceleyerek gönüllere dokunan samimi bir ortam oluşturdu. İlk defa bir valiyi evlerinde ağırlayan hane halkının mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.
Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Semanur Aktan,"Ziyaretleriyle bana bu mutluluğu yaşatan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim beni çok sevindirdi, çok mutlu etti. Allah da Valimizi mutlu etsin"dedi. 
"Şefkatli ve kucaklayan yekvücudunu göstermeye çaba sarf ediyoruz"
Fiziksel engellerin istenilirse hayata dair engelleri ortadan kaldırılabileceğinin en güzel örneklerinden birini sergileyen ifadeleriyle Semanur Aktan’ı tebrik edip gerçekleştirdiği ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar; "Bir gönüle dokunmak için gösterilen çaba mesafeleri önemsiz kılar. Her zaman rahmetle andığımız değerli halk ozanımız Neşet Ertaş’ın akıllarımıza kazıyıp, dillerimize pelesenk ettiği sözü “Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” şiarıyla vatandaşlarımızın gönüllerinde yer edinerek devletimizin şefkatli ve kucaklayan yekvücudunu göstermeye çaba sarf ediyoruz. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün verdiği hizmetlerin sahada ortaya çıkardığı özel yetenekli kızımızın devletimizin desteğiyle desteklenmesi gerekliliği işte bu noktada devreye girmektedir. Bulunduğu coğrafya veya fiziksel engelinin, geleceğinin şekillenmesinde olumsuzluklar yaratmayacağı inancını geliştiren kızımızın gözle görülür yetenekli ışığı bizlere ve tüm vatandaşlarımıza örnek olmalıdır"şeklinde konuştu.
Devletimizin tüm kurumlarıyla engellilerimizin toplumsal entegrasyonunda el ele verdiğini belirten Vali Çuhadar açıklamalarına şu şekilde devam etti:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetiyle geçmişten günümüze güçlü bir şekilde taşınan devlet-millet birlikteliğine örnek teşkil eden bu ziyaretler sayesinde vatandaşlarımızla oluşturduğumuz bağlar, millet olarak hepimizi geleceğe taşımada önemli mihenk taşlarını oluşturmaktadır. İlimizde bilinmeyen birçok sessiz yeteneğin kamu kurumlarımızın hizmetleri sayesinde gün ışığına çıkarılması bizleri gururlandırmaktadır. Semanur kızımızın özel yeteneğinin geliştirilmesi, eserlerinin sergilenmesi ve toplumsal entegrasyonun hız kazandırılması hedefiyle akademik sürecinin üst safhalara taşınması devletimizin desteğiyle sağlanacaktır"

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 13.12.2021 13:16
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