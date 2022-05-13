Vali Mahmut Çuhadar’a 'Vakıflar Haftası' ziyareti

Vakıflar Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, kurum çalışanları ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek, bir buket çiçek takdim etti.

Vakıflar Haftası münasebetiyle Adıyaman’da gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Bölge Müdürü Palalı’dan bilgiler alan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kültür ve medeniyetimizin en önemli yardımlaşma unsuru olan vakıfların önemine işaret etti.

Anadolu’daki bin yıllık medeniyetimizin asli unsuru olan vakıfların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi üstlendiğini dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Vakıf kültürü yüzlerce yıldır süregelen yardımlaşma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Vakıfların kuruluş amacında insan eksenli hizmetler bulunmaktadır. Ecdadımız vakıflar aracılığıyla insanlarımıza her alanda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Anadolu topraklarında kurularak toplum hayatına giren vakıfların amacı, sosyal dokunun korunması adına ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, onları korumak, şartlarını iyileştirmek ve gelecek nesillere bu kültürü bırakmak gibi son derece önemli bir görevi üstlenmiştir. Bu hafta dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanlarının ve ilimizde faaliyet gösteren tüm vakıfların bu anlamlı haftasını kutluyorum”dedi.