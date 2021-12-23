Vali Mahmut Çuhadar’a 'Uluslararası Göçmenler Günü' ziyareti

Göçmen aileler, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar makamında ziyaret ederek, Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle bir buket çiçek takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla, Adıyaman’da yaşayan göçmen ailelere yönelik yaptıkları faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Mahmut Çuhadar’ı bilgilendirdi.Ziyarette ayrıca, Suriyeli göçmen Halit El Subeyh, kara kalemle çizdiği Vali Mahmut Çuhadar’ın portresini takdim etti.Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Suriye, Afganistan, Tanzanya ve Yunanistan Batı Trakyalı göçmen ailelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin başında Türkiye bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak çaresiz bir şekilde topraklarını terk eden göçmenlerimize evlerimizi ve gönüllerimizi açtık. Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek bekleyen mazlumlara aidiyeti ne olursa olsun her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır. Adıyaman ilimizde de Suriyeliler başta olmak üzere yaklaşık 24 bin göçmen barınıyor. Dünyanın dört bir yanında evlerinden yurtlarından ayrı kalan, çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalmış tüm göçmenlerin gününü kutluyor, bugün vesilesiyle dünya çapında yerinde yurdundan edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalıkla beraber yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: PHA