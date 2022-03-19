Vali Mahmut Çuhadar ve İl Protokolü'nden şehit ve gaziler derneğine ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneğini ziyareti sırasında Vali Mahmut Çuhadar’a Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyelerini kapıda karşılayarak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a ve protokol üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Mahmut Çuhadar, Dernek Başkanı Hacı Erdengi ve şehit ailelerine herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

"Vatan için yaptıkları fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacaktır"

Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferinin 107. Yıldönümünü idrak ettiklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar,"Bundan tam 107 yıl önce 18 Mart 1915'de, Çanakkale'de verilen bu mücadele küllerinden yeniden doğan bir milletin miladı sayılmış, bu zaferle birlikte tarihin akışı değişmiştir. Çanakkale, Mehmetçiğimizin, iman, millet ve bayrak sevgisiyle coşan sinelerinin vatan ve bağımsızlık aşkıyla şahlandığı, vatan ve millet sevgisinin zirvelere ulaştığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü, bir hilal uğruna serden geçerek dünyada eşine az rastlanan kahramanlık destanını yazdığı bir yerdir. Çanakkale’de şahlanan bu ruh, milletimizin inanç ve mayasını oluşturan ruhtur. Bu şanlı zaferi bizlere armağan eden bu güzel vatana duydukları sevgiyi, canlarıyla ve kanlarıyla taçlandıran aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Milletimiz kahraman şehitlerimizin bu vatan için yaptıkları fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacaktır. Çanakkale zaferinin yıldönümü dolayısıyla şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarının canlı tutulduğu bu duygu dolu ortamda, kıymetli şehit ailelerimizle ve kahraman gazilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum"dedi.