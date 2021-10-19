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Vali Mahmut Çuhadar: Muhtarlarımız devletimizin uç beyleridir

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarlarından oluşan yaklaşık 40 kişilik bir heyet 19 Ekim “Muhtarlar Günü” dolayısıyla Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

19 Ekim 2021 Salı 11:46
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Vali Mahmut Çuhadar: Muhtarlarımız devletimizin uç beyleridir

Adıyaman’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı Bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumu sonrası köy ve mahalle muhtarlarından oluşan 40 kişilik bir heyet, Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti. 

Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, 19 Ekim’in muhtarlar günü olarak belirlenmesinin muhtarlarımıza verilen önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

“Muhtarlarımız devletin yönetim idaresinin başladığı noktadır”

 Muhtarların, vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Muhtarlarımız devletimizin uç beyleri ve devletin yönetim idaresinin başladığı noktadır. Bundan dolayı yerel demokrasinin en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımızı önemsiyoruz. Sizlerin şahsında tüm muhtarlarımızın ‘Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Mesai arkadaşı olarak gördüğümüz Muhtarlarımız, köy ve mahallelerimizde bizlerin gözü kulağıdır. Her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza hizmet etmek için Muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son iki yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan pandemi ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının korunması noktasında tüm muhtarlarımız büyük bir özveriyle görev yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, devlet ve millet arasındaki en güçlü köprüyü teşkil eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.  

 

Kaynak: PHA
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