Vali Mahmut Çuhadar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Vali Çuhadar, mesajında; “Bugün, millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biri olan Cumhuriyetimiz kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünüdür. Cumhuriyetimizin 98 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. 600 yıllık bir cihan devletinin enkazı üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz bir şekilde ifade ettiği “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma” mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir” dedi.

“Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır”

Vali Çuhadar, açıklamasının devamında; “Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağıdır. Bugün hepimize düşen ortak görev, milli değerlere, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken ve gelişirken, bu ilerlemeye ve gelişmeye yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle, azimle, çalışarak, omuz verip, katkı sağlayacağız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan kılan şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Adıyamanlı hemşerilerimin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kulandı.