Galeriler Yazarlar
Adıyaman 17
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12

Vali Erin kamu yöneticileriyle helalleşti - Videolu Haber

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’dan ayrılmadan önce kamu kurumlarının yöneticileri ve Valilik personeliyle bir araya gelerek helalleşti.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:24
13 Okunma
Vali Erin kamu yöneticileriyle helalleşti - Videolu Haber

Önceki gün açıklanan Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Vali Abdullah Erin, kamu kurumlarının yöneticileri ve Valilik personeliyle buluştu. Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen buluşmada; yeni dönemin herkese hayırlar getirmesini dileyen Vali Erin,  “Yeni gelen valimiz de meslekte temayüz etmiş, son derece başarılı, çalışkan, gayretli bir kardeşimiz. İnşallah bizden daha iyisini yapacak, buna inanıyorum” dedi. 
“Yapılacak çok iş var ve bu işler ancak yardımlaşarak, konuşarak ve birlik beraberlik içerisinde hareket ederek başarılabilir” ifadeleriyle konuşmasına devam eden Vali Erin, Şanlıurfa Valisi olarak atanarak göreve başladığı ilk günkü anlayışından ödün vermeden bugüne kadar çalışmalarını yürütmeye gayret ettiğini dile getirdi. 
Vali Erin konuşmasını, “İlk gün söylediğimiz sözle son gün söylediğimiz aynıdır. Şunu dedik: Bismillah’la başladık ve böyle bir şehirde hizmet etmeyi nasip ettiği için Rabbime şükrettim, uygun gördükleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ettim. Allah rızasından başka bir beklentimiz yoktur. Allah’ın rızasına muhalif, hakka hukuka aykırı hiçbir işin içerisinde olmayacağız. Kapılarımız ve gönlümüz her türlü hizmetin en iyisini hak eden bütün insanlarımıza aynı seviyede ve aynı ağırlıkta açık olacaktır. Randevu sistemini işletmeyeceğiz. Üç milyona yakın nüfusuyla bu şehirde kim valisiyle görüşmek istiyorsa Valilikte bulunduğumuz süre içerisinde gelip görüşebilir, derdini anlatabilir. Zamanımızın çoğunu vatandaşımızın arasında geçirdik. Nerede olursak olalım gelip derdinizi anlatabilirsiniz dedik. 
Görevimizin sorumluluğu ve vebalinin bilinciyle uykularımızın kaçtığı, birçok kriz dönemlerinde sabahladığımız yüzlerce gece var. Vatandaşımızın refahına, güvenliğine, huzuruna halel gelmesin diye ailemizi, evimizi, zamanımızı ve sağlığımızı düşünmeden hareket ettik, Allah’ın rızasını kazanalım diye. Mevki, makam, koltuk kazanalım diye değil. İlk gün söylediğim şeye dönüp bakarsanız o zaman da ifade ettiğim şey buydu. İlkelerimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz, hep yapıcı olacağız, hep iyinin ve iyiliğin yanında yer alacağız. Güçlüye sadece güçlü olduğu için daha fazla izzet ikram yapmadık. Allah her şeyi en iyi bilen, en iyi gören ve en iyi şahit olandır. Bilerek haktan hakkaniyetten ayrılmadık. Bilerek kimsenin hakkına girmedik. Kimseye haksızlık etmemeye gayret ettik. 2017’den bu yana Şanlıurfa’nın alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma ve birçok alanda yapılan hizmetleri anlatacak değilim. Allah devletimize zeval vermesin. Allah milletimize hep böyle başı dik ve bütün dünya milletleri içerisinde sahip olduğumuz o şanlı şerefli tarihe ve o ecdada yakışır bir şekilde dimdik ayakta durmayı nasip etsin” cümleleriyle sürdürdü. 
Konuşmasının sonunda ise Vali Abdullah Erin, “Şanlıurfa’da görev yaptığı beş yıllık süreç içerisinde bilmeden gönlünü kırdığımız, hakkına girdiğimiz, incittiğimiz arkadaşlarımız haklarını helal etsinler. Bizim varsa hakkımız helal olsun” sözleriyle helallik istedi.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Mahmut Çuhadar’a 'Vakıflar Haftası' ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a 'Vakıflar Haftası' ziyareti
İş insanı ve siyasetçi Torunoğlu'dan Başkan Çatan'a ziyaret
İş insanı ve siyasetçi Torunoğlu'dan Başkan Çatan'a ziyaret
Kaldırım çalışmaları devam ediyor
Kaldırım çalışmaları devam ediyor
Kent Park yeşillendiriliyor
Kent Park yeşillendiriliyor
Vali Çuhadar, jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi
Vali Çuhadar, jandarma ve emniyet personellerini ödüllendirdi
Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
Emlak ve ÇTV'nin ilk taksiti için son tarih 31 Mayıs
Başkan Tosun güven tazeledi
Başkan Tosun güven tazeledi
Yeni keşfedilen bitkiye Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel’in adı verildi
Yeni keşfedilen bitkiye Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel’in adı verildi
Aydın: Hükümetin intiharların azalması için çalışma yapması lazım - Videolu Haber
Aydın: Hükümetin intiharların azalması için çalışma yapması lazım - Videolu Haber
Vali Çuhadar'dan 'Engelliler Haftası' mesajı
Vali Çuhadar'dan 'Engelliler Haftası' mesajı
Yeni Mahallede asfalt çalışması
Yeni Mahallede asfalt çalışması
180 orman köyüne yangınla mücadele için malzeme desteği
180 orman köyüne yangınla mücadele için malzeme desteği
Muhtarlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Muhtarlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Vali Çuhadar'dan 'Anneler Günü' mesajı
Vali Çuhadar'dan 'Anneler Günü' mesajı
Başkan İnan: Anneler, ömür boyu minnet duyacağımız en değerli hazinelerimizdir
Başkan İnan: Anneler, ömür boyu minnet duyacağımız en değerli hazinelerimizdir
Nemrut Dağı'na baharda kar sürprizi
Nemrut Dağı'na baharda kar sürprizi
ÇADAP Alevi kanaat önderleri ile cemevinde biraraya geldi
ÇADAP Alevi kanaat önderleri ile cemevinde biraraya geldi
Şehir merkezindeki dereler ıslah ediliyor
Şehir merkezindeki dereler ıslah ediliyor
Adıyaman’da dolu yağışı etkili oldu - Videolu Haber
Adıyaman’da dolu yağışı etkili oldu - Videolu Haber
Çelik'in Anneler Günü mesajı
Çelik'in Anneler Günü mesajı
AGAD Başkanı Aslan’dan 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' mesajı
AGAD Başkanı Aslan’dan 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' mesajı
Ulubey: Ülkemizde gazetecilik her zaman zor bir meslek olmuştur
Ulubey: Ülkemizde gazetecilik her zaman zor bir meslek olmuştur
Adıyamanlılar Vakfı geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi
Adıyamanlılar Vakfı geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi
Bayraktar: Türkiye’de ne kadar kazacağını bilmeyen tek meslek çiftçiliktir - Videolu Haber
Bayraktar: Türkiye’de ne kadar kazacağını bilmeyen tek meslek çiftçiliktir - Videolu Haber
Adıyaman'da Ramazan Bayramı coşkusu
Adıyaman'da Ramazan Bayramı coşkusu
ÇADAP'tan AK Partiye ziyaret
ÇADAP'tan AK Partiye ziyaret
Adıyaman’da muhtarlar iftar programında buluştu
Adıyaman’da muhtarlar iftar programında buluştu
Buluş’un ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ mesajı
Buluş’un ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinden 1 Mayıs çağrısı - Videolu Haber
Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinden 1 Mayıs çağrısı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim