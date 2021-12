Vali Çuhadar’ın yeni yıl mesajı

Vali Mahmut Çuhadar, mesajında,"İnsanlık medeniyetinin ve Anadolu kültürünün en kadim değerleriyle harmanlandığı bu müstesna şehirde yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sevinçleriyle ve hüzünleriyle 2021 yılını geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle karşılamaya hazırlandığımız 2022 yılının ülkemiz başta olmak üzere kadim şehrimiz Adıyaman’ımıza, dünyaya ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni bir yıl bizlere geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin ve ilimizin kalkınması, gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat veriyor. İnanıyorum ki, Devletimizin ve Hükümetimizin sağladığı imkanlarla 2021 yılında bütün kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte halkımızın yakın desteğiyle koordinasyon içerisinde ilimiz adına gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar, 2022 yılında da artarak devam edecektir” dedi.

Tüm yurt sathında olduğu gibi Adıyaman'da da gerekli önlem ve tedbirler alındığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, mesajının devanımda şunları söyledi:

"Yeni yılda da Adıyaman’ımızı daha ileri noktalara taşımak için kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri en iyi ve en kaliteli bir şekilde sunmak amacıyla vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışı ve her zaman ilk günkü heyecan ve özveri ile var gücümüzle çalışarak ilimiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan Adıyamanlı hemşerilerimizin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak amacıyla, tüm yurt sathında olduğu gibi ilimiz genelinde de Valiliğimizce gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır. Bu duygularla yeni umutlarla karşıladığımız 2022 yılının, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyor, Adıyamanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, çalışma arkadaşlarımın, her kademedeki kamu personelimizin, özel sektör çalışanlarının ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

