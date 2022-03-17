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Vali Çuhadar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle mesajı yayınladı.

17 Mart 2022 Perşembe 14:53
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Vali Çuhadar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ nedeniyle yayınladığı mesajında, “Şanlı tarihimize altın harflerle nakşedilerek, milli birlik ve beraberliğimizi taçlandıran, 'Çanakkale Geçilmez' sözünün tarihe yazıldığı kutlu zaferin 107. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu anlamlı günde ’Çanakkale Geçilmez’ gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Milletinin varoluş destanı olan Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk milletinin muhteşem bir destanıdır. Çanakkale, Türk tarihinde bir askeri zafer olmaktan öte inanç, azim ve dayanışma ile örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. İstiklal mücadelemizin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanının canla, kanla, imanla yazıldığı Çanakkale, esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur.”dedi.
Kahraman Mehmetçiğin mücadelesi, emperyalizme karşı duruşun simgesi olduğunu belirten Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Çanakkale Zaferi, bu necip milletin, hürriyet ve bağımsızlık uğruna gerekirse tüm fertlerinin seve seve can vermeyi göze aldığını 57. Alayın tüm kahramanlarının şehadeti onaylarken, her siperinde ayrı bir destan yazan Kahraman Mehmetçiğin mücadelesi, emperyalizme karşı duruşun simgesi olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için Çanakkale’deki direniş ve diriliş ruhunu diri tutmak, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek ve bu kutsal topraklarını bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.
Geçmişi olmayanın geleceğinin de olamayacağının bilinci ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum.”

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 17.03.2022 15:00
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