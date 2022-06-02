Vali Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de havan saldırısı sonucu yaralanan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'u ziyaret etti.

İstanbul 23. Komando Tugayı Keskin Nişancı Bölüğü emrinde görevliyken geçici görevle gittiği Suriye'de bölücü terör örgütlerince girdiği çatışmada yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Cintosun'u Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.