Vali Çuhadar'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı

Kan bağışının ve Kızılay’ın önemine vurgu yapan Vali Mahmut Çuhadar,"Unutmayalım ki kan acil ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaçtır! Kızılay ülkemizin kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Sağlığı yerinde olan bütün Adıyamanlı hemşerilerimi bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya ve Valiliğimiz girişinde açılan ünitede kan vermeye davet ediyorum. Verdiğimiz kan belki kendimizin, belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacak. Bağışların en büyüğü insan hayatını kurtarmak ve bu iş için kan bağışı yapmaktır"dedi.

Kızılay Başkanı Murat Bulut, ise kan bağış ünitesini ziyaret ederek kan bağışında bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'a destekleri için teşekkür etti.