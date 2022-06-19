Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20

Vali Çuhadar’dan şehit babalarına 'Babalar Günü' ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte “Babalar Günü” dolayısıyla şehitlerin babalarını ve ailelerini ziyaret etti.

19 Haziran 2022 Pazar 16:26
4 Okunma
Vali Çuhadar’dan şehit babalarına 'Babalar Günü' ziyareti

Şehit ailelerini ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar’a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.  
Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, Babalar Günü dolayısıyla ilk olarak 27 Haziran 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek ve Türkiye’nin hudut güvenliğini korumak amacıyla başlatılan Pençe-Kaplan operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül’ü babası Ali Gül’ü ziyaret etti.
Ziyarette Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün Babası Ali Gül’e çiçek takdim ederek babalar günün kutlayan Vali Mahmut Çuhadar,  aileyle bir süre sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. 
Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, Şırnak İl Jandarma Milli Tabur Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 12 Haziran 2005 tarihinde görev hazırlığı yaparken koğuşta kendisine zimmetli silahın ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Abdulsemet Demir’in babası Yusuf Demir’in Babalar gününü kutlayarak çiçek takdim etti.
Vali Mahmut Çuhadar ve Eşi Serinay Çuhadar’ın Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret programının son bölümünde Şırnak’ta vatani görevini yaparken 1 Eylül 1996 tarihinde şehit olan Piyade Er Çelebi Öztekin’in babası Hüseyin Öztekin’i ziyaret ederek çiçek takdim edip Babalar Gününü kutladı. 
Gerçekleşen ziyaretlerde şehit babaları ile sohbet ederek çiçek takdim eden Vali Mahmut Çuhadar, kahraman şehitlerin kıymetli emanetleri olan babalarının Babalar Gününü kutladı. Şehitlerin kardeş ve akraba çocuklarıyla da yakından ilgilenerek kucağına alan Vali Çuhadar ve eşi, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.
Şehitlerin vatan uğruna yaptığı fedakârlığı asla unutmayacaklarını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Babalar Günü” dolayısıyla bugün binbir emekle yetiştirdikleri ciğerparelerini aziz vatanımızın bekası ve şanlı bayrağımız için feda eden kahraman şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret ettik. Bizler bugün bu cennet vatan üzerinde özgürce yaşıyor ve bayrağımızı dalgalandırabiliyorsak bunu şehitlerimize ve onları yetiştiren analara ve babalara borçluyuz. Babalar Günü'nde ciğerparesini koklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı şehit annelerimizi ve babalarını ziyaret ederek onların nazarında tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlamak istedik. Şehit ailelerimiz bize emanettir. Devletimiz, milletimiz her zaman yanlarındadır. Şanlı Bayrağımız semalardan inmesin, Ezan-ı Muhammed’i dinmesin, vatan bölünmesin, millet ve devlet ilelebet payidar olsun diyerek en büyük varlıkları canlarını bu değerler uğruna toprağa veren ve şehadete erişen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun”dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürkan Kuyumcular Çarşısında incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan Kuyumcular Çarşısında incelemelerde bulundu
AGAD’dan İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt’a ziyaret
AGAD’dan İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt’a ziyaret
Çelik’in 'Babalar Günü' mesajı
Çelik’in 'Babalar Günü' mesajı
Kayalık Mahallesi yenileniyor
Kayalık Mahallesi yenileniyor
Başkan Kılınç: Halkımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz
Başkan Kılınç: Halkımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz
Vali Çuhadar’dan Jandarmaya 183. yıl ziyareti
Vali Çuhadar’dan Jandarmaya 183. yıl ziyareti
Yaban hayvanları için su tekneleri bırakıldı
Yaban hayvanları için su tekneleri bırakıldı
Başkan Kılınç: Bu şehre hak ettiği hizmetleri bir bir kazandırıyoruz
Başkan Kılınç: Bu şehre hak ettiği hizmetleri bir bir kazandırıyoruz
Vali Çuhadar'a Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıldönümü ziyareti
Vali Çuhadar'a Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıldönümü ziyareti
Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi
Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi
Başkan Turanlı: Zamlar çiftçilerimizin belini büktü
Başkan Turanlı: Zamlar çiftçilerimizin belini büktü
Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışması
Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışması
Adıyaman Belediyesi haşereyle mücadeleye devam ediyor
Adıyaman Belediyesi haşereyle mücadeleye devam ediyor
Vali Çuhadar’dan Jandarma’nın kuruluş yıldönümü mesajı
Vali Çuhadar’dan Jandarma’nın kuruluş yıldönümü mesajı
Başkan Kılınç'tan hastalara moral ziyareti
Başkan Kılınç'tan hastalara moral ziyareti
Muhtar ve Türkmenler arasında husumet barışla sonlandırıldı
Muhtar ve Türkmenler arasında husumet barışla sonlandırıldı
Besni'de yol yapım çalışmaları başladı
Besni'de yol yapım çalışmaları başladı
Lösemi hastası çocukları ile öğrenciler bir araya geldi
Lösemi hastası çocukları ile öğrenciler bir araya geldi
Mustafa Günbulut SANKO Holding’te CFO olarak atandı
Mustafa Günbulut SANKO Holding’te CFO olarak atandı
Zabıta ekiplerinden fırınlara gece denetimi
Zabıta ekiplerinden fırınlara gece denetimi
Buğdaycılar Pazarı'nda asfalt çalışması
Buğdaycılar Pazarı'nda asfalt çalışması
Tehlike arz eden köpek ırklarına yönelik güvenlik denetimi
Tehlike arz eden köpek ırklarına yönelik güvenlik denetimi
Zabıta Müdürlüğü'nden öğrencilere 'Bilinçli Tüketici' eğitimi
Zabıta Müdürlüğü'nden öğrencilere 'Bilinçli Tüketici' eğitimi
Başkan Kılınç, Sümerevler Mahallesinin sorunlarını dinledi
Başkan Kılınç, Sümerevler Mahallesinin sorunlarını dinledi
Başkan Kılınç yol çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç yol çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç: Daha güzel bir Adıyaman için çalışmaya devam
Başkan Kılınç: Daha güzel bir Adıyaman için çalışmaya devam
Vali Mahmut Çuhadar’a ‘Dünya Çevre Haftası’ ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a ‘Dünya Çevre Haftası’ ziyareti
Adıyaman’da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kutlandı - Videolu Haber
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
TGF Genel Başkanı Karaca, AGAD Başkanı Aslan’ı ziyaret etti
TGF Genel Başkanı Karaca, AGAD Başkanı Aslan’ı ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim