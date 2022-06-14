Vali Çuhadar’dan Jandarmaya 183. yıl ziyareti

Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Şambayat Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, personelle bir araya geldi.

Şambayat Karakoluna gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve jandarma personeli karşıladı. Burada jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevini üstün vazife anlayışı ile azim ve kararlılıkla başarıyla yerine getiren jandarma personelinin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Şambayat Jandarma Karakolu ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı İlçesi Harmanlı Beldesi Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Vali Mahmut Çuhadar’ı Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve jandarma personeli karşıladı. Karakol şeref defterini imzalayan ve personelle bir süre sohbet ederek karakol komutanlığının sorumluluk bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından beraberindeki heyetle Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada görevli jandarma personelinin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mahmut Çuhadar, Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Jandarma teşkilatına katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür plaketi verirken, görevli personele de çeşitli hediyeler verdi.

Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Jandarma Teşkilatımızın ilimiz ve ilçeleri ile köylerimizin asayişinin, vatandaşımızın huzur ve esenliğinin sağlanması bakımından yürüttüğü faaliyetler çok önemli. Devletimizin en güzide kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren teşkilat mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum”dedi.