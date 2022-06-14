Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.485,36
ALTIN
1.031,97
DOLAR
17,31
STERLİN
21,44
EURO
18,31

Vali Çuhadar’dan Jandarmaya 183. yıl ziyareti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’la birlikte Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Jandarma Karakollarını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarının gününü kutladı.

14 Haziran 2022 Salı 21:59
7 Okunma
Vali Çuhadar’dan Jandarmaya 183. yıl ziyareti

Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Şambayat Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, personelle bir araya geldi. 
Şambayat Karakoluna gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve jandarma personeli karşıladı. Burada jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevini üstün vazife anlayışı ile azim ve kararlılıkla başarıyla yerine getiren jandarma personelinin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. 
Şambayat Jandarma Karakolu ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı İlçesi Harmanlı Beldesi Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Vali Mahmut Çuhadar’ı Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve jandarma personeli karşıladı. Karakol şeref defterini imzalayan ve personelle bir süre sohbet ederek karakol komutanlığının sorumluluk bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, personele çalışmalarında başarılar diledi. 
Ardından beraberindeki heyetle Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada görevli jandarma personelinin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. 
Vali Mahmut Çuhadar, Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Jandarma teşkilatına katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür plaketi verirken, görevli personele de çeşitli hediyeler verdi. 
 Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Jandarma Teşkilatımızın ilimiz ve ilçeleri ile köylerimizin asayişinin, vatandaşımızın huzur ve esenliğinin sağlanması bakımından yürüttüğü faaliyetler çok önemli. Devletimizin en güzide kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren teşkilat mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum”dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelik’in 'Babalar Günü' mesajı
Çelik’in 'Babalar Günü' mesajı
Kayalık Mahallesi yenileniyor
Kayalık Mahallesi yenileniyor
Başkan Kılınç: Halkımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz
Başkan Kılınç: Halkımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz
Yaban hayvanları için su tekneleri bırakıldı
Yaban hayvanları için su tekneleri bırakıldı
Başkan Kılınç: Bu şehre hak ettiği hizmetleri bir bir kazandırıyoruz
Başkan Kılınç: Bu şehre hak ettiği hizmetleri bir bir kazandırıyoruz
Vali Çuhadar'a Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıldönümü ziyareti
Vali Çuhadar'a Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıldönümü ziyareti
Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi
Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi
Başkan Turanlı: Zamlar çiftçilerimizin belini büktü
Başkan Turanlı: Zamlar çiftçilerimizin belini büktü
Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışması
Cumhuriyet Mahallesi'nde yol yenileme çalışması
Adıyaman Belediyesi haşereyle mücadeleye devam ediyor
Adıyaman Belediyesi haşereyle mücadeleye devam ediyor
Vali Çuhadar’dan Jandarma’nın kuruluş yıldönümü mesajı
Vali Çuhadar’dan Jandarma’nın kuruluş yıldönümü mesajı
Başkan Kılınç'tan hastalara moral ziyareti
Başkan Kılınç'tan hastalara moral ziyareti
Muhtar ve Türkmenler arasında husumet barışla sonlandırıldı
Muhtar ve Türkmenler arasında husumet barışla sonlandırıldı
Besni'de yol yapım çalışmaları başladı
Besni'de yol yapım çalışmaları başladı
Lösemi hastası çocukları ile öğrenciler bir araya geldi
Lösemi hastası çocukları ile öğrenciler bir araya geldi
Mustafa Günbulut SANKO Holding’te CFO olarak atandı
Mustafa Günbulut SANKO Holding’te CFO olarak atandı
Zabıta ekiplerinden fırınlara gece denetimi
Zabıta ekiplerinden fırınlara gece denetimi
Buğdaycılar Pazarı'nda asfalt çalışması
Buğdaycılar Pazarı'nda asfalt çalışması
Tehlike arz eden köpek ırklarına yönelik güvenlik denetimi
Tehlike arz eden köpek ırklarına yönelik güvenlik denetimi
Zabıta Müdürlüğü'nden öğrencilere 'Bilinçli Tüketici' eğitimi
Zabıta Müdürlüğü'nden öğrencilere 'Bilinçli Tüketici' eğitimi
Başkan Kılınç, Sümerevler Mahallesinin sorunlarını dinledi
Başkan Kılınç, Sümerevler Mahallesinin sorunlarını dinledi
Başkan Kılınç yol çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç yol çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç: Daha güzel bir Adıyaman için çalışmaya devam
Başkan Kılınç: Daha güzel bir Adıyaman için çalışmaya devam
Vali Mahmut Çuhadar’a ‘Dünya Çevre Haftası’ ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a ‘Dünya Çevre Haftası’ ziyareti
Adıyaman’da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kutlandı - Videolu Haber
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
TGF Genel Başkanı Karaca, AGAD Başkanı Aslan’ı ziyaret etti
TGF Genel Başkanı Karaca, AGAD Başkanı Aslan’ı ziyaret etti
Vali Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret
Vali Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret
STK Platformu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı
STK Platformu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı
Esentepe TOKİ'de kilitli parke çalışması
Esentepe TOKİ'de kilitli parke çalışması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim