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Vali Çuhadar'dan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ trafik uygulaması - Videolu Haber

Trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması kapsamında Adıyaman’da da emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.

12 Kasım 2021 Cuma 17:41
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Vali Çuhadar'dan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ trafik uygulaması - Videolu Haber

Kampanya kapsamında Adıyaman merkez saat kulesi kavşağında Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve trafik ekiplerinin katılımı ile emniyet kemeri uygulaması yapıldı. 

Vali Mahmut Çuhadar, İçişleri Bakanlığı tarafından Trafik güvenliğine dair “Bir Hareketine Bakar Hayat” ana temasıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan trafik kampanyası kapsamında saat kulesi kavşağında emniyet kemeri denetimlerine katıldı.

Vali Çuhadar, trafik ekiplerince durdurulan araçlarda sürücülerle sohbet ederek trafikte emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek, şoförlere mutlaka emniyet kemeri takma alışkanlığı edinmelerini istedi. 

Vali Mahmut Çuhadar, emniyet kemeri denetimi sırasında sürücülere kampanya ile ilgili bilgilendirici broşür ve maske dağıtırken,  araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük dağıttı.

Kampanyanın içeriği ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkat çekmek ve trafik güvenliğine dair farkındalığın artırılmasına yönelik Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” temalı trafik kampanyasını gerçekleştiriyoruz. Bu kampanya ile ilgili Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de proje kapsamında, vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak için çaba gösteriyoruz. Dünya istatistiklerine göre yaralamalı trafik kazalarında emniyet kemerinin takılı olması durumunda %60, ölümlü trafik kazalarında ise %45 oranında azalıyor. Bu önemli bir istatistik. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri devlet olarak bizim için önemlidir. Bundan dolayı emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için ekiplerimizle birlikte devamlı sahada olacağız. Bütün Adıyamanlı hemşerilerime sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyorum” dedi.

 

Kaynak: PHA
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