Vali Çuhadar'dan 'Anneler Günü' mesajı

"Gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz"

8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle açıklama yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Merhamet ve şefkatiyle yüreklerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, sığınağımız, korunağımız, ilk duacımız, haklarını hiçbir suretle ödeyemeyeceğimiz değerli annelerimizin “Anneler Günü” kutluyor, bütün annelerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren değerli annelerimizin her zaman kıymeti bilinmeli ve kendilerine saygıda kusur edilmemelidir. "Cennet, anaların ayakları altındadır" diyen bir kültür ve medeniyetin insanları olarak bizlere düşen annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, dinimizin anneye " Öf " bile demeyi yasakladığını her zaman hatırlayarak, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz.

Bizler, anneliği en mukaddes ve hürmete en çok layık olan bir değer olarak gören inancın ve kültürün mensupları olarak, tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çünkü varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Çünkü dünyada paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir."dedi.

"Baş tacımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum"

Aziz vatanın istikbaline yön verecek nitelikte hayırlı evlatlar yetiştiren anneler sayesinde olduğunu ifade eden Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düşmanın kirli hesaplarının hiçbir zaman bitmediği bu mukaddes vatan topraklarında bin yıldır başı dik ve onurlu bir biçimde yaşamamız, bu aziz vatanın istikbaline yön verecek nitelikte hayırlı evlatlar yetiştiren anneler sayesindedir.

Bu duygularla, mukaddes vatan için evlatlarını vatan toprağına emanet eden, yürekleri yaralı, gözleri yaşlı, elleri öpülesi tüm şehit annelerimize şükranlarımı sunarken, hayatın tüm güzelliklerine layık olan, baş tacımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum."