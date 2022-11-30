Vali Çuhadar'dan Adıyaman mesajı

Adıyaman’ın 1 Aralık 1954 yılında il oluşunun 68. Yılını nedeniyle mesaj yayımlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Sosyal barışı ile Türkiye’ye ve dünyaya model olan, 40 bin yıllık geçmişinden günümüze taşıdığı tarihi ve kültürel değerleri ile geleceğe doğru yürüyen Güneydoğu’nun incisi güzel şehrimiz Adıyaman’ın 1 Aralık 1954 yılında il oluşunun 68. yılını idrak ediyoruz.

Bizler de ilimizin sahip olduğu tüm güzelliklerinin tanıtımı, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, her alanda daha çok yatırım yapılan bir il olması, sosyal yapısının güçlenmesi, eğitimdeki başarının yükseltilmesi, kısacası her alanda daha üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak amacıyla yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu duygularla, Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu, sarı ve mavinin buluştuğu, eşsiz tarihi ve doğal güzelliklere sahip Adıyaman’ımızın il oluşunun 68. yıldönümünü kutluyor, geçmişten gelen birikimi ile geleceğe doğru yol alan, ilimize bugüne kadar hizmet eden, gönül veren ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkse teşekkür ediyor, hizmetinde bulunmaktan büyük bir onur duyduğum Adıyamanlı hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum."dedi.