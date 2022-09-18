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Vali Çuhadar'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

18 Eylül 2022 Pazar 13:12
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Vali Çuhadar'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

'19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle mesaj yayımlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran,  Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Şanlı tarihimiz "Gaza" anlayışının bir gereği olarak mukaddes vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakârlıklarıyla elde ettiği nice zaferlerle doludur.  Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, Türk vatanseverliğinin ve kahramanlığının yaşayan abideleridir. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır."dedi.
"Şehit ve gazilerimizin vatanımız için gösterdikleri fedakârlıklarına karşılık yaptığımız ve yapacağımız şeyler bizim nazarımızda yetersiz" olduğunu ifade eden Çuhadar, mesajını şöyle sürdürdü:
"Bu bilinç içerisinde kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve her daim canlı tutarak onları yad etmek, şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimize daha nezih ve ferah bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla hayırseverlerimizin desteğiyle Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesinde kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınları için çok güzel ve modern bir sosyal tesis kazandırdık. Şehit ve gazilerimizin vatanımız için gösterdikleri fedakârlıklarına karşılık yaptığımız ve yapacağımız şeyler bizim nazarımızda yetersiz. Şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla şehitlerimizin kıymetli aileleri kahraman gazilerimizin yanlarında olmaya devam edecektir. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyorum."

 

Kaynak: PHA
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