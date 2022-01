Vali Çuhadar'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

"Demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum"

Milletin ortak sesinin ötesinde vicdanını temsil eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Özellikle günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında, basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Adıyaman’ımızda yaşanan gelişmeler hakkında toplumu bilgilendiren, vatandaşlarımızla devlet arasında iletişimi sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen basınımızın özveriyle yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."dedi.

"Basın emekçilerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir"

Fedakârlıkla tüm enerjisini halk için harcayan basın mensuplarının çalışmalarını taktirle karşıladığını aktaran Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu haliyle halkın gözü, kulağı ve sesi olarak önemli bir kamu hizmetini yerine getiren, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında katkıları bulunan ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir fedakârlıkla tüm enerjisini bizler için harcayan basın emekçilerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygularla, milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan, yerel ve ulusal basınımızın seçkin temsilcilerinin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor; kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."