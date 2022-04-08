Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.393,39
ALTIN
921,41
DOLAR
14,75
STERLİN
19,25
EURO
16,06

Vali Çuhadar'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

08 Nisan 2022 Cuma 21:58
5 Okunma
Vali Çuhadar'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Vali Çuhadar,"Aziz milletimizin kendisine duyduğu güvene layık olabilmek için dünyanın en zor coğrafyasında, oldukça meşakkatli bir görev alarak bu sorumluluğu büyük bir fedakârlıkla sürdüren Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarının “10 Nisan Polis Günü”nü kutluyorum."dedi.
Türk Polis Teşkilatının vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet ettiğini ifade eden Vali Çuhadar,"Yaklaşık iki asırdır, büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadeleyi kendisine vazife edinen, Emniyet Teşkilatımız, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ve mesai mefhumu gözetmeden uhdesine almış olduğu bu kutsal ve önemli görevi ifa ederken vatan sevgisiyle mümeyyiz, duyarlı ve vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet vermeye devam etmektedir."şeklinde konuştu.
"Ülkemiz üzerinde plan yapan hiç kimse umduğuna nail olamayacaktır"
Türk Polis Teşkilatının her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye tasallut eden her türlü şer odağının dimdik karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev yürüttüklerini belirten Vali Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türk Polisi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olduğu kadar,  Devletimizin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye tasallut eden her türlü şer odağının dimdik karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev bilmiştir. On yıllardır milletimizin birlik ve bütünlüğüne kast eden terör şebekelerine karşı yılmaz mücadelesi, 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesini boyunduruk altına almak isteyen FETÖ terör örgütüne karşı milletimizin yanındaki eşsiz duruşu, bu mücadelelerde binlerce mensubunu şehit vermesi polisimizin bu uğurdaki görev şuurunun ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermiş ve bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Bizler biliyoruz ki yıkıcı ve bölücü şer odaklarının karşısında cansiperane bir şekilde mücadele eden kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimiz oldukça cennet ülkemiz üzerinde plan yapan hiç kimse umduğuna nail olamayacaktır.  Adıyamanlı hemşerilerimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız Polis Teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum.  Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, huzurun bekçileri ve teminatı olan emniyet teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası'nı kutluyor, şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında bulunan kahraman polislerimize de sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı - Videolu Haber
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya bırakıldı - Videolu Haber
Emniyet Müdürü Ergüder'den Vali Çuhadar’a 177. yıl ziyareti
Emniyet Müdürü Ergüder'den Vali Çuhadar’a 177. yıl ziyareti
SANKO Holding tarafından yapılacak öğretmenevinin protokolü imzalandı
SANKO Holding tarafından yapılacak öğretmenevinin protokolü imzalandı
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi
Özel hastaneden köy okuluna yardım
Özel hastaneden köy okuluna yardım
Başkan Kılınç, çevre gönüllüsü miniklerle çöp topladı - Videolu Haber
Başkan Kılınç, çevre gönüllüsü miniklerle çöp topladı - Videolu Haber
Başkan Kılınç iftar öncesi esnafı ziyaret etti
Başkan Kılınç iftar öncesi esnafı ziyaret etti
Adıyaman’da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi
Adıyaman’da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi
Adıyaman'da ağaçlara bahar bakımı
Adıyaman'da ağaçlara bahar bakımı
Başkan Kılınç, Hasan'ın misafiri oldu
Başkan Kılınç, Hasan'ın misafiri oldu
Uzmanlardan avlanma yasağı uyarısı
Uzmanlardan avlanma yasağı uyarısı
Adıyaman'da çocuk görüşme merkezleri açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da çocuk görüşme merkezleri açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'
Adıyaman'da 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'
Ergüder'den Eğitimci Bakır’a 'Teşekkür Belgesi'
Ergüder'den Eğitimci Bakır’a 'Teşekkür Belgesi'
Vali Çuhadar: 150 yataklı bir hastane projesi çizildi ve kabul edildi
Vali Çuhadar: 150 yataklı bir hastane projesi çizildi ve kabul edildi
TÜRKAV BAŞKANI BABAR TÜRKEŞ'İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE BİR AÇIKLAMA YAPTI
TÜRKAV BAŞKANI BABAR TÜRKEŞ'İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE BİR AÇIKLAMA YAPTI
Başkan Manaf Yoga Olimpiyat Oyunlarını Anlattı
Başkan Manaf Yoga Olimpiyat Oyunlarını Anlattı
Haliliye’de Ramazan ayı ile gıda denetimleri yoğunlaştı - Videolu Haber
Haliliye’de Ramazan ayı ile gıda denetimleri yoğunlaştı - Videolu Haber
Çelik: Ramazan dolayısıyla gıda fiyatlarını artıranlara fırsat verilmemeli
Çelik: Ramazan dolayısıyla gıda fiyatlarını artıranlara fırsat verilmemeli
Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı
Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı
Kent Meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı - Videolu Haber
Kent Meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber
Başkan Sinan Bilgiç Ankara'da Adıyaman'ı Temsil Etti
Başkan Sinan Bilgiç Ankara'da Adıyaman'ı Temsil Etti
Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı
Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı
Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı
'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı
'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu
2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu
Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması
Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim