Vali Çuhadar'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Vali Çuhadar,"Aziz milletimizin kendisine duyduğu güvene layık olabilmek için dünyanın en zor coğrafyasında, oldukça meşakkatli bir görev alarak bu sorumluluğu büyük bir fedakârlıkla sürdüren Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177’nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarının “10 Nisan Polis Günü”nü kutluyorum."dedi.

Türk Polis Teşkilatının vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet ettiğini ifade eden Vali Çuhadar,"Yaklaşık iki asırdır, büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadeleyi kendisine vazife edinen, Emniyet Teşkilatımız, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan ve mesai mefhumu gözetmeden uhdesine almış olduğu bu kutsal ve önemli görevi ifa ederken vatan sevgisiyle mümeyyiz, duyarlı ve vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet vermeye devam etmektedir."şeklinde konuştu.

"Ülkemiz üzerinde plan yapan hiç kimse umduğuna nail olamayacaktır"

Türk Polis Teşkilatının her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye tasallut eden her türlü şer odağının dimdik karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev yürüttüklerini belirten Vali Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Polisi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olduğu kadar, Devletimizin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye tasallut eden her türlü şer odağının dimdik karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev bilmiştir. On yıllardır milletimizin birlik ve bütünlüğüne kast eden terör şebekelerine karşı yılmaz mücadelesi, 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesini boyunduruk altına almak isteyen FETÖ terör örgütüne karşı milletimizin yanındaki eşsiz duruşu, bu mücadelelerde binlerce mensubunu şehit vermesi polisimizin bu uğurdaki görev şuurunun ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermiş ve bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Bizler biliyoruz ki yıkıcı ve bölücü şer odaklarının karşısında cansiperane bir şekilde mücadele eden kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimiz oldukça cennet ülkemiz üzerinde plan yapan hiç kimse umduğuna nail olamayacaktır. Adıyamanlı hemşerilerimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız Polis Teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, huzurun bekçileri ve teminatı olan emniyet teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası'nı kutluyor, şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında bulunan kahraman polislerimize de sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."