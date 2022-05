Vali Çuhadar’a 'SGK Haftası' ziyareti

Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde kutlanmakta olan “Sosyal Güvenlik Haftası” Adıyaman’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Fuat Tekin ve kurum çalışanları Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette SGK İl Müdürü Tekin, Vali Mahmut Çuhadar’a çiçek takdim ederken, SGK’nın çalışmaları ve hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, SGK İl Müdürü ve çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Ülkemizde son yıllarda her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik alanında da çok büyük mesafeler kaydedildi. Sosyal Güvenlik Haftasının tüm vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sosyal güvenlik kavramının toplumun tüm kesimleri tarafından kavranıldığı ve sosyal güvenlik bilincinin oluştuğu bir hafta olmasını temenni ediyor, tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum”dedi.