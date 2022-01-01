Vali Çuhadar, yılbaşı denetimine katıldı

Vali Mahmut Çuhadar, Yılbaşı denetimleri kapsamında ilk olarak Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezini ziyaret ederek, burada görevli polis ve bekçilere çorba ve tatlı ikram edip yeni yılını kutladı.

Heyet daha sonra Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzerinde bulunan Akpınar köyü Yol Kontrol ve Uygulama Noktasında görev yapan Jandarma Özel Harekât personelini ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde denetleyip, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Ardından Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Yol Kontrol ve Uygulama Noktasına geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada görevli personelin yeni yılını kutlayıp, görevli polis memurları ve sürücülere çorba ikramında bulunarak yeni yılını kutladı.

Yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutlayarak şunları söyledi; "2021 yılını geride bırakırken vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaz-kış, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapan güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. 2021 yılının son saatlerini yaşadığımız şuan anda yeni gelen 2022 yılının da ülkemize, milletimize, devletimize ve Adıyamanlı hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın insanlarımıza huzur ve özellikle sağlık getirmesini diliyor, tüm Adıyamanlı hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum"dedi.

Polis ve Jandarma Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar, merkezde görev yapan personelin yeni yılını tebrik ederek çorba ve tatlı ikramında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelle bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizde acil yardım hizmeti sunan kurumlarımızın farklı acil yardım numaraları (110 itfaiye, 155 polis imdat, 156 jandarma, 177 orman yangın, 122 AFAD ve 112 ambulans) tek numara altında toplanması amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında 25 Haziran 2021 tarihinde ilimizde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezimize 31 Aralık tarihi itibariyle 371 Bin 510 çağrı gelmiştir. Gelen bu çağrıların 93 Bin 325 tanesi vakaya dönüşmüştür. Vakaya dönüşen çağrı oranımız yüzde 25’tir. Vakaya dönüşmeyen asılsız ve gereksiz arama oranımız yüzde 75‘dir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere aramamalarıdır. Genel olarak Çağrı Merkezime yapılan gereksiz aramalar telefon deneme, çocuk aramaları, hastane randevu talepleri, elektrik arıza, doğalgaz arıza vb. aramalardan oluşmaktadır. 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezinde 31 çağrı alıcı, 76 çağrı yönlendirici personelimiz görev yapmaktadır"

Vali Çuhadar, yılbaşı gecesi çocukları unutmadı

Yılbaşı Gecesinin son ziyaretini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bir apartman dairesi kiralanarak aile ortamında yetişen Çocuk Evlerine gerçekleştiren Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve çocuklar tarafından karşılandı.

Çocuklara şefkatle ilgilenerek sohbet edip yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, çocuklara yanında getirdiği çanta içerisinde çeşitli hediyeler vererek yeni yılını kutladı.

Çocuklar ise Vali Mahmut Çuhadar’a ikramda bulunarak kendilerini ziyaret etmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.