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Vali Çuhadar, vatandaşları uyardı: 492 bin çağrıdan yüzde 73,66 asılsız

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen çağrı sayısının 492 bin çağrıdan yüzde 73,66 asılsız ve gereksiz olduğunu söyleyerek, vatandaşları uyardı.

17 Mart 2022 Perşembe 11:14
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Vali Çuhadar, vatandaşları uyardı: 492 bin çağrıdan yüzde 73,66 asılsız

"Acil yardım çağrılarına daha hızlı cevap verilmesinde önem arz etmektedir"
çağrılar içinde asılsız ve gereksiz çağrılar büyük yer tutuğunu ve gereksiz meşgul eden bu numaralara cezai işlem uygulanacağını duyuran Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi; 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'unun 28. Maddesi gereğince Valiliğimiz bünyesinde kurulmuştur. Merkezimiz '112 Acil Durumda Tek Numara' sloganıyla 25.06.2021 tarihinde itfaiye 110, sağlık 112, jandarma 156, emniyet 155 orman yangın 175, AFAD 122 acil yardım numaralarının tek çatı altında birleştirilmesi ile hizmet vermeye başlamıştır. Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi olarak aktif olduğumuz 25.06.2021 tarihinden itibaren, yaklaşık 492 bin çağrı alınmış olup; bu çağrılarında yüzde 73,66 asılsız ve gereksiz olduğu sistem kayıtlarından anlaşılmaktadır. Toplam çağrılar içinde asılsız ve gereksiz çağrılar büyük yer tutarak, merkezimizi gereksiz meşgul eden bu numaralara cezai işlem uygulanması, vatandaşlarımızın acil yardım çağrılarına daha hızlı cevap verilmesinde önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın her an ulaşabilmesi için ücretsiz olan acil yardım ihbar hattını asılsız ihbarlarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturan bu numaralar, vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinci ile acil yardım hizmeti veren personelimizin bu tür aramalarla yıpratılması iş verimi düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmakla birlikte acil yardım bekleyen vatandaşa hizmeti geciktirmektedir. Vatandaşımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için birtakım düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür."dedi.
Kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğu hatırlatan Vali Çuhadar, Asılsız çağrıların devam edildiği taktirde para cezasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını söyleyerek uyardı.
"Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır"
Asılsın çağrıların vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olduğunu aktaran Vali Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nu 'İdari Yaptırımlar' başlıklı 3. bölümünün 16. maddesinde yaptırım türleri, idari para cezası ve idari tedbirler olarak belirlenmiş, 'Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları' başlıklı 4. bölümde yer alan 22. maddenin 2.fıkrasından 'Kanununda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğu' belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 28. maddesinin son fıkrasında '112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 TL (2022 yılında bu miktar 561 TL'dir) idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır' hükmüne göre idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Kabahatler Kanunu'na asılsız ihbar başlığıyla eklenen 42/A maddesi (2/7/2018-KHK - 703/20 md.) gereğince asılsız ihbarlar için idari para cezası uygulanacaktır. Ancak Merkezimizin asılsız ihbar dışında kalan (taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma vb) gereksiz aramalarla meşgul edilmesi, çağrı alıcı personelin görevini yapmasını engellemesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç, 11/C ve 66.ncı maddelerine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde düzenlenen 'emre aykırı davranış' kapsamında değerlendirilerek 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valiliğimizce 581 TL idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu Genelge ilgili kurumlara emir mahiyetinde olup, kamuoyuna bilgi ve gereği için duyurulur."

 

Kaynak: PHA
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