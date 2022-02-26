Vali Çuhadar: Temel hedefimiz vatandaş odaklı kamu hizmetidir

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Performans Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PERDİS) değerlendirme toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Kaymakam Adayları ve Valilik Birim Müdürleri katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan PERDİS projesi kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı ildeki kuruluşlar tarafından 2021 yılında yapılan ana faaliyetler, çalışma planında yer alan konular, kurumsal kapasite ve vatandaş memnuniyeti konuları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaş odaklı kamu hizmetinin temel hedefleri arasında olduğunu belirterek,"Kamu kurumlarımızın iş ve işlemlerini yürütürken vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışı ile vatandaşlarımıza kaliteli, etkin ve verimli hizmeti sunmak en öncelikli hedeflerimiz arasındadır"dedi.

2021 yılında yapılan çalışmalarda tespit edilen faaliyetlerde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını isteyen Vali Çuhadar, toplantıda, Valilik birimleri ve ilgili kamu kurumlarınca 2022 yılında belirlenen performans hedeflerinin görev ve sorumluluk çerçevesinde vatandaş memnuniyetini önceleyen bir anlayış ve verimlilik esasları doğrultusunda yerine getirilmesi konusunda talimat verdi.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Valilik birimleri için belirlenen 2021 yılı hedefleri, hedeflerin gerçekleşme durumları, çalışma planında yer alan konular hakkında yapılan sunumun ardından sona erdi.