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Vali Çuhadar, Samsat’ta kamu yatırımlarını inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Samsat ilçesini ziyaret ederek, ilçe merkezinde inşaatı devam eden kamu yatırımları ile yapımı devam etmekte olan Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:39
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Vali Çuhadar, Samsat’ta kamu yatırımlarını inceledi

Samsat’taki temaslarına yapımı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi inşaatı ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, camii inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. 
Samsat ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar’a İlçe Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkanı Halil Fırat eşlik etti.
Buradaki incelemelerinin ardından ilçe merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar, yapımı devam eden Samsat Hükümet Konağı ile Belediye Hizmet Binası inşaatını inceleyerek, her iki binanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı
Daha sonra ilçe merkezinde kurulan pazarı gezerek, burada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip, bereketli kazançlar dileyen Vali Mahmut Çuhadar, Yarımbağ Köyüne geçerek köyde yapılmakta olan deprem konutlarını inceleyip çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. 
"Adıyaman’ın bir inanç merkezi olacak"
Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için ilçe gezilerini sürdürdüklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün inşaatı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi başta olmak üzere ilçede yapımı devam etmekte kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi almak ve vatandaşlarımızla hasbihâl etmek üzere Samsat ilçemizi ziyaret ediyoruz. Programımız kapsamında ilk olarak Sahabe Külliyesini inceledik. Bu büyük proje tamamlandığında sadece bir cami değil, bütün sosyal donatılarıyla muazzam bir rekreasyon olacak ve burası Adıyaman’ın bir inanç merkezi olacak. Yine incelemelerimiz kapsamında ilçe merkezimizde yapımı devam eden yeni Hükümet Konağı Hizmet Binası ile Belediye Hizmet Binasını gezerek her iki binanın son durumu hakkında bilgi aldık. Her iki binamızda tamamlandığında vatandaşlarımıza daha nezih ortamda kamu hizmeti sunulmuş olacaktır"dedi.
"Güvenli ve güzel evler inşa ediyor"
Pazar esnafı ve vatandaşlarla hasbihal ettikten sonra Yarımbağ Köyünde yapımı devam eden deprem konutları ile ilgili de bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, "Köylerimizde hak sahibi vatandaşlarımız için konut inşaatlarımız seri bir şekilde devam ediyor. Samsat ilçe merkezinde olduğu gibi köylerimizde de yıkılan evlerin yerine devletimiz sağ olsun güvenli ve güzel evler inşa ediyor. Samsat ilçemizi ve köylerini daha güzel hale getirecek deprem konutlarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayıp, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"şeklinde konuştu. 

 

Kaynak: PHA
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