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Vali Çuhadar Kerküklü Türkmen aileye sahip çıktı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Irak’ta yaşanan iç savaş nedeniyle 5 yıl önce Türkiye’ye gelerek Adıyaman’a yerleşen Kerküklü Türkmen aileye sahip çıktı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 16:38
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Vali Çuhadar Kerküklü Türkmen aileye sahip çıktı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın talimatıyla Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye yeni bir ev kiralanarak buraya yerleştirildi. Türkmen ailenin öncelikle soba, odun ve kömür ihtiyacı karşılanarak aileye kira ve gıda yardımı yapıldı.  
Kerkük Türkmenlerinden İsmail Bayatı ve ailesini yeni evinde ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Bayatı ailesiyle bir süre görüşerek, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi. 
Vali Çuhadar, ailenin 10 yaşındaki kızının okula yazdırılması için de Vali Yardımcısına talimat verdi.
Vali Çuhadar,"Türkmen ailemiz hiçbir zaman kendini yalnız hissetmesin, devletimizin şefkatli eli her daim onlara uzanacaktır"dedi.
Bayatı ailesi, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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