Vali Çuhadar, Kaymakam Demir'i başarı belgesi ile ödüllendirdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ilçede yürüttüğü başarılı çalışma ve projelerden dolayı ilçeler arasında ilk sırayı alan Besni Kaymakamı Nazlı Demir'i üstün başarı ve gayretlerinden ötürü başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Başarı belgesi ile ödüllendirilmesinin gururunu yaşadığını ve devletimize, milletimize layık olmak ve büyükleri mahcup etmemek için her gün bir öncekinden daha fazla azim ve gayretle çalıştığını ifade eden Kaymakam Demir yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Valimiz Mahmut Çuhadar tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmenin gururunu yaşıyorum. Devletimize, milletimize layık olmak, büyüklerimizi mahcup etmemek için her gün bir öncekinden daha fazla azim ve gayretle inşallah çalışmaya devam edeceğiz."