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Vali Çuhadar, ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, hafta sonu mesaisini ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

26 Şubat 2022 Cumartesi 20:01
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Vali Çuhadar, ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret etti

İhtiyaç sahibi ailelerin sorun ve ihtiyaçlarına bizzat tanıklık etmek ve hatırlarını sormak amacıyla ev ziyaretlerini gerçekleştiren Vali Mahmut Çuhadar, bu hafta sonu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek’le birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan aileleri ziyaret ederek yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dinleyip, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi.
Vali Mahmut Çuhadar, ziyaretleri kapsamında 3 aileyi evlerinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.
Ziyaret ettiği evlerde çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Çuhadar, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. 
"Ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecektir"
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının devletin vatandaşa uzanan şefkat eli olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Her zaman olduğu gibi bugünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret ederek evlerine misafir olduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza SYDV Vakfından yaptığımız maddi yardımların yanı sıra yaptığımız ziyaretlerle devlet olarak her zaman yanında olduğunu göstermek ve gönüllerini hoş tutmak istiyoruz. Ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız hiçbir zaman kendini yalnız hissetmesin, devletimizin şefkatli eli her daim onlara uzanacaktır. Bugün olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine misafir olmaya, sıkıntılarına çözüm bulmaya ve dertleriyle hemhal olmaya devam edeceğiz"dedi.

 

Kaynak: PHA
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