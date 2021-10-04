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Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını yerinde inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il merkezinde hayırseverler tarafından yapılan okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:27
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Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını yerinde inceledi

Vali Mahmut Çuhadar, eğitim yatırımlarına yönelik yaptığı incelemelerine ilk olarak Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından Cengiz Holding çatısı altında madencilik alanında faaliyet gösteren Eti Bakır A.Ş. tarafından Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesinde yapılmakta olan 24 derslikli okulun inşaatı ile başladı. 

Tamamlanma aşamasına gelen okulu gezen Vali Mahmut Çuhadar, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde hizmete sunulacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrencinin eğitim göreceği okul bünyesinde, Fen Laboratuvarı, Tasarım Beceri Atölyesi, Çok Amaçlı Salon, Kütüphane, Rehberlik ve Danışma Odası, Destek Eğitim Odası, Mescit, Kantin ve Yemekhane olacak.

Buradaki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman ve Besni ilçesine yaptıkları okullar, sağlık ocakları, öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanaklarıyla toplumsal kalkınmaya destek olan Erdemoğlu Holding tarafından Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesinde temeli atılarak yapılmakta olan 24 derslikli ilkokul ile 6 derslikli anaokulu inşaatını inceledi.

Önümüzdeki yıl hizmete sunulacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde Fen Laboratuvarı, Tasarım Beceri Atölyesi, Çok Amaçlı Salon, Kütüphane, Rehberlik ve Danışma Odası, mescit, Kantin ve Yemekhane olacak. Yapılacak 6 derslikli Anaokulunda ise 20 kişilik sınıflarda toplam 120 öğrenciye eğitim verilecek.

Vali Çuhadar, daha sonra bir hayırsever tarafından Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesinde yapılmakta olan 12 derslikli ilkokulun inşaatını inceledi.

Toplumsal sorumluluk anlayışıyla Adıyaman’da eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Cengiz Holding, Erdemoğlu Ailesine ve hayırseverlere teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Her zaman belirtiğimiz gibi eğitime ve insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Bu okullarda yetişecek öğrencilerimizin Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına Cengiz Holding, Erdemoğlu Ailesi ve diğer hayırseverlerimizin yapacağı okulların açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı devletimiz ve Adıyamanlı hemşerilerimiz adına hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

Kaynak: PHA
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