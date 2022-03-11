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Vali Çuhadar'dan İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü mesajı yayımladı.

11 Mart 2022 Cuma 13:32
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Vali Çuhadar'dan İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma nedeniyle yayınladığı mesajında, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde millî birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yılını idrak ediyoruz. İstiklal Marşı, dört bir yandan sarılmış bir milletin diriliş destanıdır. İstiklal Marşı, Malazgirt’te Alparslan ile açtığı çağı nice zaferlerle taçlandıran, Fatih’le çağ açıp çağ kapayan Anadolu insanının asla tutsak edilemeyeceğinin bildirisidir. Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız; karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. ‘Korkma’ haykırışı, manevi dirilişin sembolü olarak umutları tazelemiş, ülküleri perçinlemiş, özgüveni ayağa kaldırmıştır."dedi.
"Aziz milletimizin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuştur"
İstiklal Marşı’nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan ecdatlar  borçlu olduğunu söyleyen Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kurtuluş mücadelemizin tüm hızıyla, tüm zorluğuyla sürdüğü bir ortamda merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuştur. Bizler bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşıyorsak, büyük hedeflerimize doğru yürüyorsak, bunu İstiklal Marşı’nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan ecdadımıza borçluyuz. Bugün bizlere düşen İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak bu mücadeleyi daima diri tutmak ve ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük vatan şairimizin “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisini yineleyerek, İstiklal marşımızın TBMM tarafından kabulünün 101. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 11.03.2022 15:17
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