Vali Çuhadar'dan Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümünü mesajı

Zengin tarihi ve tabiat harikası güzellikleri ile Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümünü kutladığını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, mesajında; "Köklü geçmişi, zengin tarihi ve tabiat harikası güzellikleri ile Adıyaman’ımızın il oluşunun 67. yıldönümünü kutluyor, geçmişten gelen birikimi ile geleceğe doğru yürüyen ilimize bugüne kadar hizmet eden, gönül veren ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hizmetinde bulunmaktan büyük bir onur duyduğum Adıyamanlı hemşerilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: PHA