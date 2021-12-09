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Vali Çuhadar'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 10:23
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Vali Çuhadar'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

Tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun her türlü zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu ile tüm vatandaşları temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Vali Çuhadar,"Temel insan haklarının korunmasına dair birçok uluslararası sözleşmenin kaynağını teşkil eden, insanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 73. yıldönümünü idrak ediyoruz. İnsan Hakları Beyannamesi; eşrefi mahlûkat olan insana, insan olmaktan ileri gelen ve doğuştan sahip olduğu haklara erişiminde hiçbir kısıtlama ve engelin olmamasını, insan onuruna yakışır bir yaşam sürebilme hürriyetinin güvence altına alınmasını sağlayan uluslararası bir teminatıdır. Elbette insanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun her türlü zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunu kendine şiar edinen Devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız."dedi.

"İmkân tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz"

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem verdiklerini aktaran Vali Çuhadar,"Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu maksatla, Valiliğimiz bünyesindeki İl İnsan Hakları Kurulu, hak ihlaline uğramış vatandaşlarımızın başvuru ve şikâyetleri için her türlü iletişim araçlarını açık tutarak, hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılması hususundan gereken çalışmaları hassasiyetle yerine getirmektedir. Bireysel ilişkilerden, sosyal ilişkilere kadar her alanda, hukukun üstünlüğünün korunduğu ve insan onuruna yakışır bir hayatın tesis edildiği bir dünya temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor,  bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 09.12.2021 10:42
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