Vali Çuhadar Beşpınar Vadisi’nde incelemelerde bulundu

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan çevre düzenlemesinin bitimiyle açılışı yapılan Beşpınar Vadisi’nde inceleme yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, burada piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Eşsiz manzarası ve tabiat güzelliğiyle vatandaşların aileleriyle birlikte yeşil alanların içerisinde hem piknik yapabilecekleri hem de kentin boğucu ve yorucu atmosferinden uzaklaşma imkânı bulmak amacıyla geçtiğimiz günlerde çevre düzenleme çalışmaları yapılarak hizmete sunulan Beşpınar Vadisinde incelemelerde bulunan Vali Çuhadar, vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. Vali Çuhadar daha sonra Beşpınar Vadisi’nde incelemede bulunarak ayrıldı.