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Vali Çuhadar, ASHM’ye bağlı kuruluşları ziyaret etti

Vali Mahmut Çuhadar Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evleri Sitesi, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve Özel Yuvamız Bakım Merkezini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 16:18
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Vali Çuhadar, ASHM’ye bağlı kuruluşları ziyaret etti

Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi, Safvan Çocuk Evleri Sitesi ile Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar burada kalan çocukların karne heyecanına ortak oldu. Daha sonra Özel Yuvamız Bakım Merkezinde Kalan bakıma muhtaç yaşlılar ve Zihinsel Engelli Çocuklarla bir araya geldi.
Vali Çuhadar yaptığı açıklamada, “Devletimiz Kimsesizlerin kimsesidir. Kış Mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bugünlerde İnsanı Yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ilimizde bulunan bütün kesimlerin yanında oluyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde Koruma ve Bakımını gerçekleştirdiğimiz Çocuklarımızın karne heyecanlarına ortak olduk. Akademik durumları hakkında bilgi aldık. Özel Yuvamız Bakım Merkezinde bulunan bakıma muhtaç yaşlılarımız ve engelli çocuklarımızı yerinde ziyaret ettik. Zorlu hava koşullarında oluşabilecek Erişilebilirlik ve ulaşım aksaklıklarının giderilmesi için talimatta bulunduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze çocuklarımıza ve bakıma muhtaç yaşlılar ile Zihinsel engelli çocuklarımıza sıcak aile ortamı sundukları için teşekkür ediyoruz.” Dedi.
İl Müdürü Çelik’ de “Attığımız her adımda yanımızda olan, bilgi ve tecrübesiyle bizlere rehberlik eden Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar’a kuruluşlarımıza yaptığı ziyaret ve verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 24.01.2022 19:17
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