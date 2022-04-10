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Vali Çuhadar Adıyaman tarımını değerlendirdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman tarımını değerlendirerek, son iki yıldır Özel İdare ve Tarım İl Müdürlüğünü ciddi olarak proje hazırlamaya yöneldiklerini açıkladı.

10 Nisan 2022 Pazar 10:53
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Vali Çuhadar Adıyaman tarımını değerlendirdi

"Coğrafi çalışmaları devam ediyor"
Adıyaman tarımında kümeleşmeye değinen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Tarım Adıyaman’da lokomotif sektör birinci aşamada tarım biz diyoruz ki; Adıyaman’da kümeleşsin tarım zaten nispeten kümeleşmiş madem Kahta'da Nar Samsat ve Kahta’da Trabzon hurması Gölbaşı’nda Tut ise Tut ilçemizde, üzüm ve Antep Fıstığı Besni’de özellikle ilimizin her köşesi tarım ürünü diyarı bunu geliştirmemiz lazım. Yine kuzey ilçelerimizde Çelikhan ve Sincik’te ceviz çok güzel yetişiyor. Sincik’te bal bunların coğrafi çalışmaları devam ediyor. Bizler son iki yıldır Özel İdare ve Tarım İl Müdürlüğünü ciddi olarak bu işlerde proje hazırlamaya yönlendirdik."dedi
"Neyi talep ediyorsa bizde onun önünü açmak lazım"
Çiftçilere dağıtılan fidanlardan da bahseden Vali Çuhadar,"Vatandaşlarımız bir miktarını karşılasın ama önemli bölümünü biz karşılayalım. 100 bin üzerinde nar fidanı dağıttık, 30 bin civarında ceviz fidanı dağıttık, 100 bine Trabzon hurması, kurutma tesisini geçen yıl Gölbaşı ilçesinde açtık. İlimiz merkezde ilk defa son yıllarda yapılmamış 3 bin kovan dağıtmayı düşünüyoruz. Merkez, Sincik, Çelikhan arı dağıtıcılarına kovan dağıtmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza gelir getirici bu tür faaliyetlerde desteklememiz lazım. Neyi talep ediyorsa bizde onun önünü açmak lazım. Bunu yaparken onu teknik olaraktan desteklememiz lazım. Yine geçen yıl başlatmış olduğumuz bir projemiz var. Badem ağaçlarını arı kovanları ile buluşturma projesi Tarım İl Müdürlüğümüzün Türkiye’de ilk kez yapılan bir projedir bu dünyada çok yaygın Amerika çok ileri gitmiş ama Türkiye’de hep konuşulmuş ama hiç yapılamamış geçen yıl Tarım Müdürlüğümüz badem birliğimizin desteği ile her bir arı kovanı için badem üreticimiz belirli bir miktar para vermek sürati ile badem bahçelerine arıları getirtiyor badem çiçek açtığında arılar bademi döllüyor ve badem üretimi yüzde 80 arttı arı ve ailesi de yüzde 50 civarında büyüdü ve arı güçlendi. Çok önemli bir proje idi ama çok ses getirmedi. Adıyaman’da ve Türkiye’de ama ilk kez olmasından dolayı çok önemli bir projeydi. Bu yıl daha çok ileriye gideceğini düşünüyorum. Bu yıl yine Urmu dut çok önemli D vitamini kaynağı olan bir meyvemiz 5 bin fidan aldık. Tut ilçemizde dağıtmak üzereyiz. Çiftçimizin nerde ne ihtiyacı varsa üretime yönelik onun arkasında olacağız. Bu anlamda Adıyaman desteği hak ediyor. Bizlerde o desteği vermek için bütün ekip olarak gerek Özel İdare gerek Tarım İl Müdürlüğümüz, Kalkınma ajansımız ve Gap İdaremize teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu.
"Tarım mükemmeliyet merkezini kuracağız"
Tarım alanında üretilenlere değer kazandırılması gerektiğini hatırlatan Vali Çuhadar,konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu yıl tarımsal yönünden aşama göstereceğimize inanıyorum. Tabi bunları üreteceğiz ama bunları ne yapacağız. Değer kazandırmamız gerekiyor tarımsal üretime biz sadece bademi kırıyoruz Adıyaman’da iç bademin zarını bile ayıklamadan satıyoruz. Onu öyle yapmamız gerektiğini düşündük ve tarımda mükemmeliyet merkezi proje oluşturduk ihale aşamasına geldik. Onu da başaracağız havaalanın arkasında Sarıharman köyünde 200 dönüm Özel İdareye ait arazimiz var. 30 dönümünü imara açtık o arazide tarım mükemmeliyet merkezini kuracağız. İlerde kapasiteyi geliştirebiliriz 500-1000 ton civarında bir bademden file, file unu, badem yağı, bademin alt sanayi ürünlerini yaratmaya çalışacağız. Yine kurutma tesisi olacak aynı yerde birde olmasa olmazı özellikle yaş sebze meyvenin narın soğuk hava deposu olacak 500 tonluk bunun girişimleri devam ediyor ihale aşamasında şuanda ihale edip bitirebilirsek bitirdiğimizde Adıyaman için örmek bir tesis olacağını düşünüyorum. Zeytinde kutsal bir meyve bir defa dikiyorsunuz bin yıl yaşıyor öyle bir ürün verimli ve çok az su istiyor. Zeytin yağı artık ilaç olarak kullanılacak nerdeyse zeytinide desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda arkadaşlarımız projeler hazırlanıyor."

 

Kaynak: PHA
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