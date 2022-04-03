Vali Çuhadar: 150 yataklı bir hastane projesi çizildi ve kabul edildi

"Proje konusunda herhangi bir problemimiz yoktur"

150 yataklı devlet hastanesinin projesinde bir sorun olmadığını ve proje bittiğini ve ihale beklendiğini söyleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Hastane'mizin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmaz ise 2023 yılının yarısında bitmiş olacak. Gelecek yılın haziran ayına kadar açmış olacağız. Buradaki 150 yataklı devlet hastanesi bütün kentin gündemindeki hastane projesi bitti ihale bekleniyor. Proje konusunda herhangi bir problemimiz yoktur. Sağlık Bakanlığı ihaleye çıktığında işlemler başlamış olacak ve diğeri zaten hazır Adıyamanlı vatandaşlarımızın endişelenmesin oraya tekrardan hastane yapılacak ve başka bir şey yapılmayacak. 150 yataklı bir hastane projesi çizildi ve kabul edildi."dedi.

"Adıyaman’ın milli meselesi"

150 yataklı devlet hastanesinin projesi artırıma gidildiğini ve 200 yataklı kapasiteye çıkartıldığı müjdesini veren Vali Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hatta 150 yataklı kapasite artırımı ile 200 yataklı kapasiteye çıkabiliyor bununda müjdesini verebiliriz. Vatandaşlarımızla vekillerimiz bu konuyu günü gününe takip ediyorlar. Bu Adıyaman’ın milli meselesi 150 yataklı hastanenin yapılması gündem de ve hiçbir zaman gündemden düşmeyecek bu yıl içerisinde ihalesi gerçekleşecektir."