Vali Ayhan, Mehmetçik ile buluştu - Videolu Haber

Vali Salih Ayhan, gün içerisindeki yoğun programını İl Jandarma Komutanlığı ziyareti ile sürdürdü. Komutanlıkta şeref defterini imzalamasının ardından Tuğgeneral Metin Düz'den inşaat çalışmaları devam eden yeni hizmet binası ve kampus alanın hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, daha sonra Mehmetçik ile birlikte öğlen yemeğine katıldı. Yemekte Mehmetçikle bol bol sohbet ederek ailelerine selamlar ileten Vali Ayhan ardından Karaköprü ilçesinde devam eden İl Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu. Fiziki gerçekleştirme ile ilgili bilgiler alan Vali Ayhan, programına fidan dikimi ile devam etti. Dikimi gerçekleştirerek fidana can suyunu veren Vali Ayhan, yeşil alan duyarlılığının tüm şehir genelinde hâkim olması dileklerini ileterek vatandaşları bir kez daha ağaç dikim çalışmalarına aktif katılıma davet etti.

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